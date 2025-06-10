Одеська кіностудія постраждала внаслідок атаки РФ 10 червня: фото наслідків

Унаслідок чергової масованої атаки РФ на Одесу вночі 10 червня було пошкоджено Одеську кіностудію. Постраждали павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт.

Одеська кіностудія зазнала руйнувань

Про наслідки нічної атаки РФ на Одесу повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

– Удару зазнала Одеська кіностудія – один із найстаріших кінематографічних осередків у Європі, символ українського кіно. Постраждали виробничі корпуси, склади з костюмами та реквізитом, історичні декорації, технічний автотранспорт, – заявили у відомстві.

Окрім цього, росіяни повністю знищили декорації до національного фільму Довженко, присвяченого видатному українському режисерові.

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Пожежу на місці влучання вдалося ліквідувати завдяки оперативним діям охорони. Більшість унікальних артефактів було врятовано. На щастя, обійшлося без жертв серед працівників.

Внаслідок ворожих ударів постраждала й цивільна інфраструктура Одеси: житлові будинки, медичні заклади. Один із працівників кіностудії цієї ночі втратив власний дім. Нічна атака на Одесу 10 червня забрала життя двох людей, ще щонайменше дев’ятеро громадян дістали поранення.

Загалом у ніч на 10 червня армія РФ завдала удару по Україні 322 засобами повітряного нападу – дронами, балістичними та крилатими ракетами. 284 з них було знешкоджено силами протиповітряної оборони.

Джерело : Мінкульт

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