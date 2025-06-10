События ночи 10 июня: атака РФ на Киевскую область и Одессу и взрывы в Татарстане

В ночь на 10 июня украинские города снова подверглись массированным атакам со стороны РФ.

Между тем, неизвестные дроны атаковали российский Татарстан.

Детальнее об этих и других главных событиях ночи и утра 10 июня мая – в подборке Фактов ICTV.

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Ночная атака на Киевщину

Массированная ночная атака на Киевскую область началась вечером понедельника и продолжалась до 05:11 утра вторника, 10 июня. Последствия отмечены в четырех районах региона.

О масштабах обстрела сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, враг применил как беспилотники, так и ракеты. Поражение зафиксировано в Фастовском, Броварском, Бориспольском и Обуховском районах.

– Повреждены частные дома, горят автомобили, – сообщил Калашник.

Обстрел Одессы 10 июня

В результате атаки на Одессу ночью 10 июня погиб 59-летний мужчина. Еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Информацию об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Во время ночных обстрелов пострадали жилые кварталы в центре города. Часть домов получила значительные повреждения, некоторые были разрушены полностью. Раненые находятся под наблюдением медиков, оказывающих им необходимую помощь.

Также в результате обстрела полностью уничтожено административное здание станции экстренной медицинской помощи.

На месте вспыхнул большой пожар, повреждены несколько автомобилей “скорой”. Среди работников медицинской службы пострадавших нет.

Взрывы в Татарстане

В ночь на 10 июня жители Нижнекамска в Татарстане сообщили о серии взрывов, прогремевших в разных частях города.

По данным местных пабликов, вероятной причиной стала атака беспилотников.

Росавиация подтвердила введение временных ограничений на прием и выпуск авиарейсов в аэропорту Нижнекамска. Подобные ограничения были введены и в Пулковском аэропорту Санкт-Петербурга.

В социальных сетях распространяются фото и видео с места событий — на кадрах видны последствия возможных взрывов и экстренных служб.

Кроме Нижнекамска, беспилотники также зафиксировали над Елабугой — городом, расположенным поблизости.

На фронте погиб мастер спорта Никита Козубенко

В бою против российских оккупантов погиб Никита Козубенко — мастер спорта по прыжкам в воду, тренер и военнослужащий Национальной гвардии Украины.

О потере сообщили Спортивный комитет Украины и Федерация Украины по прыжкам в воду.

Никита Козубенко был родом из Николаева. В спорт он пришел еще в детстве и посвятил ему значительную часть жизни. Герой погиб на передовой в возрасте 31 года.

Трамп призвал к аресту губернатора Калифорнии

Президент США Дональд Трамп предложил исполняющему обязанности руководителя пограничной политики США Тому Гоману арестовать губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Во время общения с журналистами недалеко от Белого дома Трампа спросили, должен ли Гоман прибегнуть к такому шагу.

— Я сделал бы это, если бы был Томом. Гэвин любит огласку. Мне нравится Гэвин Ньюсом. Он хороший парень, но он крайне некомпетентен. Все это знают. Стоит только взглянуть на маленькую железную дорогу, которую он строит, — ответил Трамп.

Кроме того, Трамп высказался об участниках протестов в Лос-Анджелесе, назвав их “профессиональными агитаторами и повстанцами”.

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