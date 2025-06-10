Події ночі 10 червня: атака РФ на Київщину та Одесу та вибухи в Татарстані

У ніч проти 10 червня українські міста знову зазнали масованих атак з боку РФ.

Тим часом невідомі дрони атакували російський Татарстан.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 10 червня травня – у добірці Фактів ICTV.

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Нічна атака на Київщину

Масована нічна атака на Київську область розпочалася ще ввечері понеділка та тривала до 05:11 ранку вівторка, 10 червня. Наслідки зафіксовано в чотирьох районах регіону.

Про масштаби обстрілу повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, ворог застосував як безпілотники, так і ракети. Ураження зафіксовано у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.

– Пошкоджено приватні будинки, горять автомобілі, – повідомив Калашник.

Обстріл Одеси 10 червня

Внаслідок атаки на Одесу вночі 10 червня загинув 59-річний чоловік. Ще щонайменше четверо людей дістали поранення.

Інформацію про це оприлюднив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Під час нічного обстрілу постраждали житлові квартали в центрі міста. Частина будинків зазнала значних пошкоджень, деякі були зруйновані повністю. Поранені перебувають під наглядом медиків, які надають їм необхідну допомогу.

Також внаслідок обстрілу повністю знищено адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги.

На місці спалахнула велика пожежа, пошкоджено кілька автомобілів “швидкої”. Серед працівників медичної служби постраждалих немає.

Вибухи у Татарстані

У ніч на 10 червня жителі Нижньокамська, що в Татарстані, повідомили про серію вибухів, які пролунали в різних частинах міста.

За даними місцевих пабліків, ймовірною причиною стала атака безпілотників.

Росавіація підтвердила запровадження тимчасових обмежень на приймання та випуск авіарейсів в аеропорту Нижньокамська. Подібні обмеження ввели й у Пулковському аеропорту Санкт-Петербурга.

У соціальних мережах поширюються фото та відео з місця подій — на кадрах видно наслідки ймовірних вибухів та роботу екстрених служб.

Окрім Нижньокамська, безпілотники також зафіксували над Єлабугою — містом, що розташоване поблизу.

На фронті загинув майстер спорту Микита Козубенко

У бою проти російських окупантів загинув Микита Козубенко — майстер спорту зі стрибків у воду, тренер та військовослужбовець Національної гвардії України.

Про втрату повідомили Спортивний комітет України та Федерація України зі стрибків у воду.

Микита Козубенко був родом із Миколаєва. У спорт він прийшов ще у дитинстві й присвятив йому значну частину життя. Герой загинув на передовій у віці 31 року.

Трамп закликав до арешту губернатора Каліфорнії

Президент США Дональд Трамп запропонував виконувачу обов’язків керівника прикордонної політики США Тому Гоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Під час спілкування з журналістами неподалік Білого дому Трампа запитали, чи повинен Гоман вдатися до такого кроку.

– Я зробив би це, якби був Томом. Гевін любить розголос. Мені подобається Гевін Ньюсом. Він хороший хлопець, але він вкрай некомпетентний. Усі це знають. Варто лише поглянути на маленьку залізницю, яку він будує, – відповів Трамп.

Окрім того, Трамп висловився про учасників протестів у Лос-Анджелесі, назвавши їх “професійними агітаторами та повстанцями”.

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