Украина получает оружие от США и ведет переговоры о закупке Patriot — МИД

Украина продолжает получать военную помощь, предоставленную администрацией 46-го президента США Джо Байдена, и ведет переговоры о закупке вооружения у Соединенных Штатов.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, отвечая на вопрос о вероятном прекращении помощи от США этим летом.

Украина ведет диалог с США о закупке оружия

— Ну, я думаю, конкретные графики, это лучше спросить у военных, конечно, потому что они знают подробно всю эту информацию. Я могу подчеркнуть, что, во-первых, Украина ведет активный диалог с США о том, чтобы закупать американское оружие, – подчеркнул Тихий.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о зенитно-ракетных комплексах Patriot.

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По словам спикера МИД, пакеты помощи от США “на данный момент поступают”. Относительно графиков поступления оружия, он посоветовал спрашивать у военных.

Тихий упомянул и о соглашении о создании Инвестиционного фонда восстановления, также известном как соглашение о недрах.

— Там предусмотрен, как вы знаете, такой механизм. Это вписано в это соглашение. Возможность, собственно, компенсации этого фонда предоставленным оружием. Поэтому это один из вариантов, каким образом Украина продолжит получать помощь, – пояснил дипломат.

Он добавил, что украинская дипломатическая служба делает все возможное для обеспечения поставок американского вооружения в Украину.

Напомним, 10 мая президент Владимир Зеленский заявил о том, что помощь Украине от США продолжает поступать. Обмен разведданными не был остановлен.

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