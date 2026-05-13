В Ужгороде прогремели взрывы, также громко в других населенных пунктах Закарпатской области.

Взрывы в Ужгороде 13 мая: что известно

Как сообщает глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, продолжается самая массированная атака по Закарпатью с начала полномасштабного вторжения.

Взрывы раздались в нескольких общинах области. Всю информацию в ОВА обещают предоставить позже.

В Telegram-пабликах пишут, что в Ужгороде был слышен звук взрыва.

На данный момент о последствиях российской атаки ничего не известно.

Напомним, что сегодня днем ​​13 мая взрывы также прогремели в Жовкве во Львовской области. В результате вражеского обстрела есть попадание в объект критической инфраструктуры. В городе исчез свет.

К слову, с ночи 13 мая Россия массово применяет ударные дроны, пытаясь перегрузить украинскую ПВО и атаковать гражданскую инфраструктуру.

В тоже время сегодня в 12:37 в ГУР Минобороны заявили о начале масштабной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине, которая может длиться долгое время.

