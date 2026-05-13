Взрывы в Жолкве на Львовщине прогремели днем 13 мая. В результате вражеского обстрела произошло попадание в объект критической инфраструктуры. В городе пропало электричество.

Об этом сообщил председатель Жолковского городского совета Олег Вольский.

Взрывы в Жовкве 13 мая: какие последствия

— К сожалению, в Жолкве произошел вражеский удар по объекту критической инфраструктуры. Город без света. Работают чрезвычайные службы, — написал Вольский.

Он призвал ничего не снимать и находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Взрывы в Жолкве прогремели в 16:24.

Воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов во Львовском районе объявили в 14:25. Тогда же Воздушные силы сообщали о движении Шахедов в направлении региона.

Напомним, в среду россияне массированно атаковали Шахедами западные регионы Украины.

Сегодня в 12:37 в ГУР Минобороны заявили о начале масштабной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине, которая может длиться долгое время.

С ночи 13 мая российские войска массово применяют ударные дроны, пытаясь перегрузить украинскую ПВО и атаковать гражданскую инфраструктуру.

