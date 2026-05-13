Взрывы в Ивано-Франковске прогремели днем 13 мая. В результате атаки РФ есть попадание в жилой дом, вспыхнул пожар.

Взрывы в Ивано-Франковске 13 мая: какие последствия

— Не фотографируйте ничего и не приближайтесь к месту взрыва! К сожалению, есть попадание в жилой дом! Уточняем обстоятельства! Опасность сохраняется, — отметил городской глава Руслан Марцинкив.

Отметим, что с 12.00 в Ивано-Франковской области неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за опасности БпЛА.

Напомним, в среду россияне массированно атаковали западные регионы Украины Шахедами.

Сейчас смотрят

В частности, раздались взрывы в Жолкве на Львовщине.

В ГУР Минобороны заявили о начале масштабной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине, которая может длиться долгое время.

С ночи 13 мая российские войска массово применяют ударные дроны, пытаясь перегрузить украинскую ПВО и атаковать гражданскую инфраструктуру.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.