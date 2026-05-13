Взрывы в Ивано-Франковске 13 мая: дрон попал в многоэтажный дом
Взрывы в Ивано-Франковске прогремели днем 13 мая. В результате атаки РФ есть попадание в жилой дом, вспыхнул пожар.
Взрывы в Ивано-Франковске 13 мая: какие последствия
— Не фотографируйте ничего и не приближайтесь к месту взрыва! К сожалению, есть попадание в жилой дом! Уточняем обстоятельства! Опасность сохраняется, — отметил городской глава Руслан Марцинкив.
Отметим, что с 12.00 в Ивано-Франковской области неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за опасности БпЛА.
Напомним, в среду россияне массированно атаковали западные регионы Украины Шахедами.
В частности, раздались взрывы в Жолкве на Львовщине.
В ГУР Минобороны заявили о начале масштабной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине, которая может длиться долгое время.
С ночи 13 мая российские войска массово применяют ударные дроны, пытаясь перегрузить украинскую ПВО и атаковать гражданскую инфраструктуру.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.
