Валентина Летяк, редактор ленты
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Карта боевых действий на 11 июня 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.
Такие данные 11 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 11 июня 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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