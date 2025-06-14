Четвертый обмен пленными за неделю: кого Украина вернула 14 июня

Украина совершила уже четвертый за последнюю неделю обмен военнопленными с Россией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 14 июня

На этот раз домой вернулись находившиеся в плену бойцы с 2022 года.

– Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен через неделю. Среди ребят, которые сегодня вернулись, многие были в плену еще с 2022 года, – сообщил Зеленский.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодняшний обмен стал четвертым в неделю и состоялся в рамках стамбульских договоренностей.

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Домой вернулись воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также представители терробороны, Сил специальных операций, морской пехоты, десантно-штурмовых и механизированных подразделений.

Среди уволенных – военные, считавшиеся пропавшими без вести, в том числе защитники Мариуполя. Значительная часть из них попала в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения.

– Самому старшему из освобожденных – 63 года, самому младшему – только 21. Многие из возвращенных – офицеры, – сообщил Лубинец.

По словам омбудсмена, некоторые из этих военных имели личную коммуникацию с его Офисом. Родные обращались с просьбами, и государство вело постоянное правовое сопровождение, включая официальные обращения к российской стороне.

Сотрудники Офиса омбудсмена также присутствовали на месте обмена для контроля за соблюдением прав уволенных в соответствии с Женевской конвенцией.

– Этот обмен – результат системной, упорной работы государственных органов, входящих в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Мы продолжаем работать, чтобы каждый украинец вернулся домой, подытожил Лубинец.

Как сообщили в Координационном штабе часть уволенных — младше 25 лет.

Вообще домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

Фото : Офис президента

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