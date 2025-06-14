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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Четвертый обмен пленными за неделю: кого Украина вернула 14 июня

Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня

Украина совершила уже четвертый за последнюю неделю обмен военнопленными с Россией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 14 июня

На этот раз домой вернулись находившиеся в плену бойцы с 2022 года.

– Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен через неделю. Среди ребят, которые сегодня вернулись, многие были в плену еще с 2022 года, – сообщил Зеленский.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодняшний обмен стал четвертым в неделю и состоялся в рамках стамбульских договоренностей.

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Домой вернулись воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также представители терробороны, Сил специальных операций, морской пехоты, десантно-штурмовых и механизированных подразделений.

Среди уволенных – военные, считавшиеся пропавшими без вести, в том числе защитники Мариуполя. Значительная часть из них попала в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения.

– Самому старшему из освобожденных – 63 года, самому младшему – только 21. Многие из возвращенных – офицеры, – сообщил Лубинец.

По словам омбудсмена, некоторые из этих военных имели личную коммуникацию с его Офисом. Родные обращались с просьбами, и государство вело постоянное правовое сопровождение, включая официальные обращения к российской стороне.

Сотрудники Офиса омбудсмена также присутствовали на месте обмена для контроля за соблюдением прав уволенных в соответствии с Женевской конвенцией.

– Этот обмен – результат системной, упорной работы государственных органов, входящих в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Мы продолжаем работать, чтобы каждый украинец вернулся домой, подытожил Лубинец.

Как сообщили в Координационном штабе часть уволенных — младше 25 лет.

Вообще домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

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Фото: Офис президента

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