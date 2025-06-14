Четвертий обмін полоненими за тиждень: кого Україна повернула 14 червня

Україна здійснила вже четвертий за останній тиждень обмін військовополоненими з Росією, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 14 червня

Цього разу додому повернулися бійці, які перебували в російському полоні з 2022 року.

– Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Серед хлопців, які сьогодні повернулись, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року, — повідомив Зеленський.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, сьогоднішній обмін став четвертим за тиждень і відбувся в рамках стамбульських домовленостей.

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Додому повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також представники тероборони, Сил спеціальних операцій, морської піхоти, десантно-штурмових і механізованих підрозділів.

Серед звільнених – військові, які вважалися зниклими безвісти, зокрема оборонці Маріуполя. Значна частина з них потрапила у полон ще у перші місяці повномасштабного вторгнення.

– Найстаршому з визволених – 63 роки, наймолодшому – лише 21. Багато з повернутих – офіцери, – повідомив Лубінець.

За словами омбудсмена, деякі з цих військових мали особисту комунікацію з його Офісом. Рідні зверталися з проханнями, а держава вела постійний правовий супровід, включаючи офіційні звернення до російської сторони.

Працівники Офісу омбудсмена також були присутні на місці обміну для контролю за дотриманням прав звільнених відповідно до Женевської конвенції.

– Цей обмін – результат системної, наполегливої роботи державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ми продовжуємо працювати, щоб кожен українець повернувся додому, – підсумував Лубінець.

Як повідомили у Координаційному штабі частині звільнених – до 25 років.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Фото : Офіс президента

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