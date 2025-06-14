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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Четвертий обмін полоненими за тиждень: кого Україна повернула 14 червня

Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня/ Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня
Обмін полоненими 14 червня

Україна здійснила вже четвертий за останній тиждень обмін військовополоненими з Росією, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 14 червня

Цього разу додому повернулися бійці, які перебували в російському полоні з 2022 року.

– Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Серед хлопців, які сьогодні повернулись, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року, — повідомив Зеленський.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, сьогоднішній обмін став четвертим за тиждень і відбувся в рамках стамбульських домовленостей.

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Додому повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, а також представники тероборони, Сил спеціальних операцій, морської піхоти, десантно-штурмових і механізованих підрозділів.

Серед звільнених – військові, які вважалися зниклими безвісти, зокрема оборонці Маріуполя. Значна частина з них потрапила у полон ще у перші місяці повномасштабного вторгнення.

– Найстаршому з визволених – 63 роки, наймолодшому – лише 21. Багато з повернутих – офіцери, – повідомив Лубінець.

За словами омбудсмена, деякі з цих військових мали особисту комунікацію з його Офісом. Рідні зверталися з проханнями, а держава вела постійний правовий супровід, включаючи офіційні звернення до російської сторони.

Працівники Офісу омбудсмена також були присутні на місці обміну для контролю за дотриманням прав звільнених відповідно до Женевської конвенції.

– Цей обмін – результат системної, наполегливої роботи державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ми продовжуємо працювати, щоб кожен українець повернувся додому, – підсумував Лубінець.

Як повідомили у Координаційному штабі частині звільнених – до 25 років.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

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Фото: Офіс президента

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