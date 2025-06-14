Юсов: во время обмена вернулось большинство офицеров — это очень хорошие новости

Во время обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 14 июня, большинство освобожденных относятся к сложной категории. Это офицеры, которых обычно труднее всего освободить из плена.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Юсов об освобождении сложной категории пленных

— Во время этого этапа большинство возвращенных — это офицеры, — обратил внимание представитель украинской военной разведки.

Сейчас смотрят

По его словам, количество освобожденных из российского плена не разглашается, пока не состоятся все этапы масштабного обмена.

— Но то, что сегодня вернулись большинство офицеров — это очень хорошие новости. Мы знаем, что это категория, которую возвращать сложно, — утверждает Андрей Юсов.

Стоит отметить, что Украина и Россия достигли договоренности о масштабном обмене пленными во время встречи в Стамбуле.

Обе стороны согласовали, что будут возвращаться из плена раненые, тяжелобольные военнослужащие, все пленные в возрасте от 18 до 25 лет.

Первый этапы масштабного обмена уже состоялись 9, 10 и 12 июня.

Кроме этого, Украине удалось вернуть тела погибших по схеме 6000 на 6000. Обмен с Россией продолжался в течение 11, 13 и 14 июня. В рамках этого возвращено уже более 3,6 тыс. тел погибших.

В субботу, 14 июня, состоялся еще один этап обмена пленными. Среди освобожденных воинов — те, находившиеся в российском плену еще с 2022 года, в частности защитники Мариуполя, а также лица, которые считались пропавшими без вести.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.