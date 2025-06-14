Юсов: під час обміну повернулася більшість офіцерів – це дуже добрі новини

Під час обміну полоненими між Україною та Росією, який відбувся 14 червня, більшість звільнених належать до складної категорії. Це офіцери, яких зазвичай найважче звільнити з полону.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Юсов про звільнення складної категорії полонених

– Під час цього етапу більшість повернутих – це офіцери, – звернув увагу представник української воєнної розвідки.

За його словами, кількість звільнених з російського полону не розголошується, поки не відбудуться всі етапи масштабного обміну.

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– Але те, що сьогодні повернулися більшість офіцерів – це дуже добрі новини. Ми знаємо, що це категорія, яку повертати складно, – стверджує Андрій Юсов.

Варто зазначити, що Україна та Росія досягли домовленості про масштабний обмін полоненими під час зустрічі у Стамбулі.

Обидві сторони узгодили, що повертатимуться з полону поранені, тяжкохворі військовослужбовці, всі полонені віком від 18 до 25 років.

Перший етапи масштабного обміну вже відбулися 9, 10 та 12 червня.

Крім цього, Україні вдалося повернути тіла загиблих за схемою 6000 на 6000. Обмін з Росією тривав протягом 11, 13 та 14 червня. У рамках цього повернуто вже понад 3,6 тис. тіл загиблих.

У суботу, 14 червня, відбувся ще один етап обміну полоненими. Серед звільнених воїнів – ті, які перебували у російському полоні ще з 2022 року, зокрема оборонці Маріуполя, а також особи, які вважалися зниклими безвісти.

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