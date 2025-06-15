Карта боевых действий на 15 июня 2025 года – ситуация на фронте

По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 178 боевых столкновений. Россия нанесла один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и 63 управляемые авиабомбы. Также захватчики привлекли для поражения 1249 дронов-камикадзе и осуществили 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2025 года

Ситуация в Украине на 15 июня 2025 года

По состоянию на утро 15 июня, в Черном море находится один российский корабль, который является носителем крылатых ракет Калибр — корабль без ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Потери РФ в войне на 15 июня 2025 года:

личного состава ‒ около 1 003 860 (+1170) человек,

танков ‒ 10 937 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 22 804 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 29190 (+33) ед.,

РСЗО – 1418 (+1) ед.,

средств ПВО – 1186 (+1) ед.,

самолетов – 416 ед.,

вертолетов – 337 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 709 (+123) ед.,

крылатых ракет – 3337 ед.,

кораблей/катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 52017 (+89) ед.,

специальная техника – 3915 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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