Карта бойових дій на 15 червня 2025 – ситуація на фронті

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Росія завдала одного ракетного та 56 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 63 керовані авіабомби. Також загарбники залучили для уражень 1249 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2025

Ситуація в Україні на 15 червня 2025

Станом на ранок 15 червня, в Чорному морі перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет Калібр – корабель без ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Втрати РФ у війні на 15 червня 2025:

особового складу ‒ близько 1 003 860 (+1170) осіб,

танків ‒ 10 937 од,

бойових броньованих машин ‒ 22 804 (+6) од,

артилерійських систем – 29190 (+33) од,

РСЗВ – 1418 (+1) од,

засобів ППО ‒ 1186 (+1) од,

літаків – 416 од,

гелікоптерів – 337 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 709 (+123) од,

крилатих ракет ‒ 3337 од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52017 (+89) од,

спеціальна техніка ‒ 3915 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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