Взрывы в Кременчуге 14 июня: угроза вражеских дронов
14 июня прогремела серия взрывов в Кременчуге, что в Полтавской области. Российские военные запустили в сторону города дроны, о чем предупреждали Воздушные силы ВСУ.
О звуках взрывов в Кременчуге сообщили журналисты Фактов ICTV.
Взрывы в Кременчуге: что известно
Во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов в Кременчуге, которые были слышны в разных районах города. Воздушные силы ВСУ заранее сообщали об угрозе вражеских беспилотников.
— БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный, — говорилось в предупреждении.
По состоянию на 23:48 местные власти официально не сообщали о взрывах в Кременчуге.
Отметим, что во время взрывов в Кременчуге противовоздушная оборона была задействована и в Киеве. Городской голова столицы Виталий Кличко отметил, что на Киев заходят вражеские дроны с разных направлений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.