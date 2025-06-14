Взрывы в Кременчуге 14 июня: угроза вражеских дронов

14 июня прогремела серия взрывов в Кременчуге, что в Полтавской области. Российские военные запустили в сторону города дроны, о чем предупреждали Воздушные силы ВСУ.

О звуках взрывов в Кременчуге сообщили журналисты Фактов ICTV.

Взрывы в Кременчуге: что известно

Во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов в Кременчуге, которые были слышны в разных районах города. Воздушные силы ВСУ заранее сообщали об угрозе вражеских беспилотников.

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— БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный, — говорилось в предупреждении.

По состоянию на 23:48 местные власти официально не сообщали о взрывах в Кременчуге.

Отметим, что во время взрывов в Кременчуге противовоздушная оборона была задействована и в Киеве. Городской голова столицы Виталий Кличко отметил, что на Киев заходят вражеские дроны с разных направлений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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