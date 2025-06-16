Министерство образования и науки (МОН) сообщает, что из-за демографического кризиса в Украине может начаться консервация детских садов.

Заместитель министра образования Анастасия Коновалова пояснила, что такие действия помогут сохранить помещения и материально-техническую базу учреждений дошкольного образования.

При этом она подчеркнула, что сами помещения не будут использоваться для других целей, кроме образовательных. Например, если материально-техническая база перемещается в другое дошкольное учебное заведение, то помещение, которое остается, не может быть продано или приватизировано, как было в 1990-х годах.

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То есть детский сад не будет закрыт. Большое здание останется в собственности учебного заведения и может быть использовано только для образовательных целей. Продажа или передача сторонним структурам исключены.

Как менялось количество детских садов за годы независимости и сколько их будет в 2025 году – читайте на Факты ICTV.

Как уменьшилось количество детских садов в Украине за последние годы

В отчете Государственной службы статистики отмечается, что в Украине количество детских садов, начиная с 1990 года, сократилось почти вдвое.

Так, в 1990 году в Украине насчитывалось около 25 тыс. детских садов, а к 2019 году их осталось примерно 15 тыс., то есть сокращение составило около 10 тыс. учреждений дошкольного образования.

В 2023 году действовало 10 367 учреждений, в том числе: 6 003 очных, 2 851 дистанционное, 1 513 смешанных. По состоянию на 2024 год в Украине функционировали 11 918 детских садов, среди них 8 665 работали в очном формате, 1 933 – дистанционно, 1 320 – в смешанном формате.

Таким образом, в течение последних тридцати лет в Украине наблюдалось постепенное уменьшение количества детских садов – с около 24,5 тыс. в 1990 году до около 12,8 тыс. по состоянию на 2024 год.

Соответственно, сокращалась и численность детей. Если в 1990 году детские сады посещали более 2,4 млн малышей, то к 2024 году эта цифра уменьшилась до 846 тыс.

Какое количество детских садов в Украине и сколько детей в 2025 году

В 2025 году количество детей 3-6 лет составляет 779 тыс. Прогнозируемая цифра на 2027 год – всего 570 тыс.

Из-за полномасштабного вторжения многие садики были повреждены или разрушены. В 2023 году 104 детских сада были разрушены и 1 096 повреждены.

Из-за уменьшения количества детских садов и детей в МОН планируют ввести гибкие форматы дошкольного образования, которые позволят сохранить рабочие места для педагогов, обеспечивая при этом предоставление услуг даже в сложных военных условиях.

Это будет продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит новая волна рождаемости. В некоторых случаях воспитателям в сельских общинах, где уменьшается количество детей, возможно, придется сменить место работы – перейти из большого учреждения в меньшее, но специально приспособленное помещение.

Из-за недобора детей планируется введение гибких групп. Новые типы детских садов могут работать на базе:

школ;

университетов;

библиотек (при наличии укрытия).

При этом образовательный процесс организуется работниками определенного детского сада.

Источник: Оsvitoria, Оsvita.ua

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