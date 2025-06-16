Потери РФ на 16 июня: ВСУ уничтожили 1200 оккупантов и 28 единиц тяжелой техники

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1200 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также ощутимы потери врага в боевой технике, в частности: минус 18 единиц артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин и два танка.

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Потери России на 16 июня 2025 года

личного состава ‒ около 1 005 060 (+1200) человек,

танков ‒ 10939 (+2) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 22811 (+7) ед.,

артиллерийских систем – 29208 (+18) ед.,

РСЗО – 1418 (+0) ед.,

средств ПВО – 1187 (+1) ед.,

самолетов – 416 ед.,

вертолетов – 337 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 804 (+95) ед.,

крылатых ракет – 3346 (+9) ед.,

кораблей/катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 52096 (+79) ед.,

специальная техника – 3916 (+1) ед.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 16 июня в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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