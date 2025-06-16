Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 16 июня: ВСУ уничтожили 1200 оккупантов и 28 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1200 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также ощутимы потери врага в боевой технике, в частности: минус 18 единиц артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин и два танка.
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Потери России на 16 июня 2025 года
- личного состава ‒ около 1 005 060 (+1200) человек,
- танков ‒ 10939 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 22811 (+7) ед.,
- артиллерийских систем – 29208 (+18) ед.,
- РСЗО – 1418 (+0) ед.,
- средств ПВО – 1187 (+1) ед.,
- самолетов – 416 ед.,
- вертолетов – 337 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 804 (+95) ед.,
- крылатых ракет – 3346 (+9) ед.,
- кораблей/катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52096 (+79) ед.,
- специальная техника – 3916 (+1) ед.
По данным Генштаба, по состоянию на утро 16 июня в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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