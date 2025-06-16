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Взрывы в Запорожье 16 июня: горело предприятие

Взрывы в Запорожье: что произошло сегодня 16 июня 2025
Фото: ГСЧС

Взрывы в Запорожье сегодня 16 июня прозвучали около 2 часов ночи. Россияне атаковали город ударными беспилотниками.

Взрывы в Запорожье 16 июня: что известно

Как сообщил глава военной администрации Иван Федоров, из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья.

– На месте работают экстренные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших, – написал глава ОВА в своем телеграмм-канале.

Незадолго до взрывов Воздушные силы предупреждали об угрозе враждебных БПЛА. В городе работала ПВО.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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