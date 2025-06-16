Как записать ребенка в садик во Львове в 2025 году: инструкция

В соответствии с законом Украины О дошкольном образовании, государство должно обеспечивать достаточное количество детских садов и доступ детей к получению дошкольного образования.

Ранее, чтобы зарегистрировать ребенка в садик, необходимо было самостоятельно прийти в детский сад, узнать о наличии свободных мест и подать необходимые документы. Сейчас это можно сделать быстрее, с помощью электронной очереди.

Как зарегистрировать ребенка в детский сад во Львове в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда регистрировать ребенка в детский сад во Львове

Существует мнение, что становиться в электронную очередь и регистрировать ребенка в детский сад необходимо сразу после его рождения, но это не обязательно. Ведь у семьи может измениться место жительства и другие факторы.

Однако специалисты говорят, что чем раньше состоится регистрация, тем выше шансы попасть в определенное учреждение дошкольного образования (УДО).

Как записать ребенка в садик во Львове 2025

В городе Львов действует электронная очередь в учреждения дошкольного образования (УДО). Чтобы зарегистрировать ребенка в садик, можно воспользоваться порталом EDU Lviv Smart City.

С его помощью можно ознакомиться с перечнем УДО города Львова, зарегистрировать ребенка, подать документы в электронном формате и следить за статусом заявки. Это достаточно удобно, ведь нет необходимости лично посещать детский сад.

Также в своем электронном кабинете можно вносить изменения. Для этого необходимо нажать на карандаш — обновить/редактировать — Сохранить.

В частности, здесь можно изменить номер детского сада, приоритетность детских садов или год зачисления.

Как зарегистрировать ребенка в детский сад во Львове:

Зайдите на официальный портал электронной регистрации edu.city‑adm.lviv.ua

В личном кабинете создайте учетную запись.

Заполните заявку, указав: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства, адрес проживания, контактные данные родителей).

Загрузите скан-копии свидетельства о рождении, медицинской справки, льготных документов (при наличии).

Выберите учреждения дошкольного образования (до трех вариантов по приоритету).

Нажмите Подать заявку. Следить за статусом можно в личном кабинете.

В случае успешного зачисления родители получат SMS-сообщение, а также установится статус Зарегистрировано в очереди.

После этого необходимо подать оригиналы документов для поступления в ЗДО. Это следует сделать в срок, установленный местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления города Львова. В противном случае очередь автоматически отменяется.

В случае, если после получения SMS-сообщения о зачислении ребенка в одно из выбранных дошкольных учреждений родители не планируют подавать туда документы, они могут обратиться в ЦНАП с заявлением об отмене поданной заявки. После этого есть возможность повторно зарегистрировать ребенка в системе.

Чтобы узнать, как зарегистрировать ребенка в детский сад во Львове и какие документы необходимо подавать именно в вашем случае, лучше узнать в детском саду, куда планируется поступление.

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