Як записати дитину в садок у Львові у 2025 році: інструкція

Відповідно до закону України Про дошкільну освіту, держава має забезпечувати достатню кількість дитячих садочків та доступ дітей до отримання дошкільної освіти.

Раніше, щоб зареєструвати дитину в садок, необхідно було самостійно прийти до ЗДО, дізнатись про наявність вільних місць та подати необхідні документи. Наразі це можна зробити швидше, за допомогою електронної черги.

Як зареєструвати дитину в дитячий садок у Львові у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Коли реєструвати дитину в дитячий садок у Львові

Існує думка, що ставати в електронну чергу та реєструвати дитину у дитячий садочок можна одразу після її народження, але це не обов’язково. Адже у родини може змінитися місце проживання та інші фактори.

Проте фахівці кажуть, що чим раніше відбудеться реєстрація, тим вищі шанси потрапити до певного ЗДО.

Як записати дитину в садок у Львові 2025

У місті Львів діє електронна черга до закладів дошкільної освіти (ЗДО). Щоб зареєструвати дитину в садочок можна скористатися порталом EDU Lviv Smart City.

За його допомогою можна ознайомитись з переліком ЗДО міста Львова, зареєструвати дитину, подавати документи в електронному форматі та слідкувати за статусом заявки. Це досить зручно, адже немає потреби особисто відвідувати садочок.

Також у своєму електронному кабінеті можна вносити зміни. Для цього необхідно натиснути на олівець — оновити/редагувати — Зберегти.

Зокрема можна змінити номер дитячого садка, пріоритетність дитячих садків або рік зарахування.

Як зареєструвати дитину в дитячий садок у Львові:

Зайдіть на офіційний портал електронної реєстрації edu.city‑adm.lviv.ua

У особистому кабінеті створіть обліковий запис.

Заповніть заявку вказавши: ім’я і прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва, адресу проживання, контактні дані батьків).

Завантажте скан-копії свідоцтва про народження, медичної довідки, пільгових документів (за наявності).

Оберіть заклади дошкільної освіти (до трьох варіантів за пріоритетом).

Натисніть Подати заявку. Стежити за статусом можна в особистому кабінеті.

У разі успішного зарахування, батьки отримають SMS-повідомлення, а також встановиться статус Зареєстровано в черзі.

Після цього необхідно подати оригінали документів для вступу в ЗДО. Це варто зробити в термін встановлений місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування міста Львова. В іншому разі черга автоматично скасовується.

У разі, якщо після отримання SMS-повідомлення про зарахування дитини до одного з обраних дошкільних закладів батьки не планують подавати туди документи, вони можуть звернутися до ЦНАПу із заявою про скасування поданої заявки. Після цього є можливість повторно зареєструвати дитину у системі.

Щоб дізнатися, як зареєструвати дитину в дитячий садок у Львові та які документи необхідно подавати саме у вашому випадку краще дізнатися у дитячого садочка, куди планується вступ.

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