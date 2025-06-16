Як записати дитину в садок у Львові у 2025 році: інструкція
Відповідно до закону України Про дошкільну освіту, держава має забезпечувати достатню кількість дитячих садочків та доступ дітей до отримання дошкільної освіти.
Раніше, щоб зареєструвати дитину в садок, необхідно було самостійно прийти до ЗДО, дізнатись про наявність вільних місць та подати необхідні документи. Наразі це можна зробити швидше, за допомогою електронної черги.
Як зареєструвати дитину в дитячий садок у Львові у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Коли реєструвати дитину в дитячий садок у Львові
Існує думка, що ставати в електронну чергу та реєструвати дитину у дитячий садочок можна одразу після її народження, але це не обов’язково. Адже у родини може змінитися місце проживання та інші фактори.
Проте фахівці кажуть, що чим раніше відбудеться реєстрація, тим вищі шанси потрапити до певного ЗДО.
Як записати дитину в садок у Львові 2025
У місті Львів діє електронна черга до закладів дошкільної освіти (ЗДО). Щоб зареєструвати дитину в садочок можна скористатися порталом EDU Lviv Smart City.
За його допомогою можна ознайомитись з переліком ЗДО міста Львова, зареєструвати дитину, подавати документи в електронному форматі та слідкувати за статусом заявки. Це досить зручно, адже немає потреби особисто відвідувати садочок.
Також у своєму електронному кабінеті можна вносити зміни. Для цього необхідно натиснути на олівець — оновити/редагувати — Зберегти.
Зокрема можна змінити номер дитячого садка, пріоритетність дитячих садків або рік зарахування.
Як зареєструвати дитину в дитячий садок у Львові:
- Зайдіть на офіційний портал електронної реєстрації edu.city‑adm.lviv.ua.
- У особистому кабінеті створіть обліковий запис.
- Заповніть заявку вказавши: ім’я і прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва, адресу проживання, контактні дані батьків).
- Завантажте скан-копії свідоцтва про народження, медичної довідки, пільгових документів (за наявності).
- Оберіть заклади дошкільної освіти (до трьох варіантів за пріоритетом).
- Натисніть Подати заявку. Стежити за статусом можна в особистому кабінеті.
У разі успішного зарахування, батьки отримають SMS-повідомлення, а також встановиться статус Зареєстровано в черзі.
Після цього необхідно подати оригінали документів для вступу в ЗДО. Це варто зробити в термін встановлений місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування міста Львова. В іншому разі черга автоматично скасовується.
У разі, якщо після отримання SMS-повідомлення про зарахування дитини до одного з обраних дошкільних закладів батьки не планують подавати туди документи, вони можуть звернутися до ЦНАПу із заявою про скасування поданої заявки. Після цього є можливість повторно зареєструвати дитину у системі.
Щоб дізнатися, як зареєструвати дитину в дитячий садок у Львові та які документи необхідно подавати саме у вашому випадку краще дізнатися у дитячого садочка, куди планується вступ.