Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Рада приняла новый закон, упрощающий оценку пригодности к службе в армии
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

Верховная Рада разрешила совместные оборонные проекты государства и бизнеса

Новый закон открыл путь к частным инвестициям в оборону Украины
Фото: Pexels

19 июня 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7508, направленный на упрощение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

Закон о государственно-частном партнерстве

По словам Сметанина, закон открывает новые возможности для восстановления страны, экономического развития и усиления оборонно-промышленного комплекса.

Сейчас смотрят

Как отмечается, законопроект впервые позволяет создание совместных оборонных проектов между государственными и частными компаниями Ранее действующее законодательство не предусматривало таких форм сотрудничества.

Что предусматривает законопроект №7508

  • реализовывать новые форматы взаимодействия в области обороны;
  • привлекать инвестиции в военно-промышленный сектор;
  • стимулировать развитие технологического и производственного потенциала.

Усовершенствование механизма ГЧП также открывает более широкие возможности для бизнеса в сфере восстановления разрушенной инфраструктуры, строительства и развития в целом.

Напомним, по результатам третьей оценки убытков и потребностей (RDNA3), которую украинское правительство провело совместно с Всемирным банком, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет $486 млрд в течение следующего десятилетия.

Читайте также
Украина получит от Японии $58 млн на восстановление – Шмыгаль
Денис Шмигаль

Связанные темы:

БудівництвоВерховная РадаЗакон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь