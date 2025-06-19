Верховная Рада разрешила совместные оборонные проекты государства и бизнеса

19 июня 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7508, направленный на упрощение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

Закон о государственно-частном партнерстве

По словам Сметанина, закон открывает новые возможности для восстановления страны, экономического развития и усиления оборонно-промышленного комплекса.

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Как отмечается, законопроект впервые позволяет создание совместных оборонных проектов между государственными и частными компаниями Ранее действующее законодательство не предусматривало таких форм сотрудничества.

Что предусматривает законопроект №7508

реализовывать новые форматы взаимодействия в области обороны;

привлекать инвестиции в военно-промышленный сектор;

стимулировать развитие технологического и производственного потенциала.

Усовершенствование механизма ГЧП также открывает более широкие возможности для бизнеса в сфере восстановления разрушенной инфраструктуры, строительства и развития в целом.

Напомним, по результатам третьей оценки убытков и потребностей (RDNA3), которую украинское правительство провело совместно с Всемирным банком, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет $486 млрд в течение следующего десятилетия.

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