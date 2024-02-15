На відбудову України потрібно $486 млрд – Світовий банк

За результатами третьої оцінки збитків і потреб (RDNA3), яку український уряд провів спільно зі Світовим банком, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить $486 млрд впродовж наступного десятиліття.

Як повідомляє Світовий банк, ця цифра вища, ніж потреби, оцінені в $411 млрд рік тому.

На що необхідні кошти

За оцінками української влади, лише у 2024 році країні знадобиться близько $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях, з особливим акцентом на підтримку та мобілізацію приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг енергетики та транспорту.

Зараз дивляться

У RDNA3 підкреслюється, що хоча близько $5,5 млрд з цих потреб у фінансуванні вже забезпечені як міжнародними партнерами України, так і коштом її власного бюджету, близько $9,5 млрд наразі залишаються не підкріпленими фінансуванням.

– Ми бачимо, що протягом останнього року потреби на відновлення продовжували зростати. Основним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація російських активів, заморожених на Заході. Ми повинні розпочати цей процес вже цього року. Одночасно український уряд створює умови для залучення приватних інвестицій, які прискорять відбудову і змінять нашу країну на шляху до ЄС, – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

В Україні пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду, що призвело до тривалого переміщення українців з їхніх громад.

Руйнування дамби Каховської ГЕС та гідроелектростанції у червні 2023 року призвело до значних негативних наслідків для довкілля та сільського господарства, а також загострило проблеми, з якими вже зіткнулися люди, намагаючись забезпечити доступ до житла, води, харчових продуктів та медичних послуг.

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