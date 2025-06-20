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Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Фермеров на ВОТ заставляют сдавать зерно в российские резервы — ЦНС

На ВОТ фермеров заставляют за бесценок отдать зерно в резервы РФ
Фото: Pexels

Украинских аграриев на временно оккупированных территориях шантажом заставляют за бесценок сдавать зерно в российские резервы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

РФ пополняет резервы зерна за счет фермеров на ВОТ

Для этого оккупанты создали так называемых зерновых операторов, через которых заставляют фермеров продавать пшеницу в РФ по заниженным ценам — 7-8 тыс. рублей за тонну.

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Это вдвое меньше, чем на российском рынке, и в разы дешевле, чем в Украине.

— Враг шантажирует фермеров отказами в “декларациях соответствия”. Только с января по май 2025-го отменено 357 деклараций на 487 тыс. тонн зерна — якобы из-за “нарушения норм безопасности”, — говорится в сообщении.

После того как в июле 2023 года Россия вышла из соглашения о создании так называемого зернового коридора, она активно обстреливает южные регионы Украины, используя ракеты и дроны.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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