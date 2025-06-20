Зеленский об обмене пленными 20 июня: Военные были в неволе более двух лет

В пятницу, 20 июня, состоялся еще один этап обмена военнопленными. В Украину вернулись защитники из категории тяжелораненые и тяжелобольные.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными 20 июня 2025 года

Глава государства отметил, что большинство воинов, которые вернулись сегодня из российского плена, находились там более двух лет.

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— Наконец они дома. Это защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы. Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и в дальнейшем, пока не вернем всех, — написал Владимир Зеленский.

В Координационном штабе уточнили, что освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу.

Все военные имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

— Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за время пребывания в неволе, — говорится в сообщении КШППВ.

Обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

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