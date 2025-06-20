Зеленський про обмін полоненими 20 червня: Військові були в неволі понад два роки

У п’ятницю, 20 червня, відбувся ще один етап обміну військовополоненими. В Україну повернулися захисники з категорії важкопоранені та тяжкохворі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 20 червня 2025

Глава держави зазначив, що більшість воїнів, які повернулися сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки.

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– Нарешті вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби. Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх, – написав Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі уточнили, що звільнені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу.

Усі військові мають поранення або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

– Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі, – йдеться у повідомленні КШППВ.

Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

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