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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Зеленський про обмін полоненими 20 червня: Військові були в неволі понад два роки

Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025
Обмін полоненими 20 червня 2025

У п’ятницю, 20 червня, відбувся ще один етап обміну військовополоненими. В Україну повернулися захисники з категорії важкопоранені та тяжкохворі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 20 червня 2025

Глава держави зазначив, що більшість воїнів, які повернулися сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки.

Зараз дивляться

– Нарешті вони вдома. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби. Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх, – написав Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі уточнили, що звільнені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу.

Усі військові мають поранення або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

– Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі, – йдеться у повідомленні КШППВ.

Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

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