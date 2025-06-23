Мобилизация транспортных средств 2025: когда и при каких условиях происходит

В связи с военным положением в Украине, вопрос мобилизации касается не только граждан, но и имущества, в том числе транспортных средств.

Что такое мобилизация транспортных средств, при каких условиях может происходить изъятие транспорта для нужд ВСУ — читайте в материале Фактов ICTV.

Мобилизация авто: что известно, когда происходит и на кого распространяется

Военно-транспортная обязанность является составной частью мобилизационного процесса и включает военный учет, подготовку, проверку готовности к передаче и непосредственно передачу транспортных средств (ТС) воинским формированиям в особый период.

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Мобилизация транспортного средства в Украине возможна как у физических лиц, так и у предприятий.

Мобилизация транспортных средств распространяется на:

граждан, владельцев транспортных средств;

органы местного самоуправления;

центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные органы;

организации, предприятия, учреждения (в том числе: нефтебазы, железные дороги, порты, пристани, аэропорты, автозаправочные станции дорожного хозяйства и т. п.), обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств.

Во время мобилизации выполнение военно-транспортной обязанности осуществляется в соответствии с мобилизационным планом Украины, путем бесплатного привлечения транспортных средств. Также, кроме автомобилей, могут быть мобилизованы тракторы и другая сельхозтехника.

Привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляют:

ТЦК и СП;

центральные управления или региональные органы Службы безопасности Украины;

соответствующие подразделения разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями.

Прием-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возврат после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи.

Возврат автомобиля владельцам возможен в течение 30 дней после объявления демобилизации.

Если автомобиль был поврежден, для получения компенсации, после объявления демобилизации и возврата транспортных средств и техники, владелец транспортного средства должен обратиться в ТЦК и СП по месту их привлечения с заявлением, к которому прилагаются акт приема-передачи, акт о возврате во время демобилизации транспортных средств и техники и заключение эксперта (экспертное исследование) или отчет об оценке имущества (акт оценки имущества).

ТЦК и СП рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней с даты его подачи и по результатам рассмотрения заявления оформляет заключение об осуществлении выплаты для компенсации ущерба, нанесенного транспортному средству или технике в результате их привлечения во время мобилизации.

Как происходит изъятие транспорта для нужд ВСУ

Нормы безвозмездного привлечения, изъятия, принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяются Кабмином.

Изъятие автомобилей и других транспортных средств, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований. С января 2025 года изымать автомобили для нужд ВСУ могут у тех украинцев, которые имеют более одного транспортного средства.

Чаще всего нужны грузовые автомобили, которые подходят для перевозки боеприпасов, личного состава, специальной техники, а также могут работать в условиях бездорожья. То есть легковой автомобиль, как правило, не нужен для ВСУ.

Мобилизовать автомобиль могут представители ТЦК и СП на основании решений местных государственных администраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями. Для выполнения военно-транспортной обязанности они получат данные от МВД о транспорте, находящемся в собственности предпринимателей и граждан.

Привлечение транспортных средств для нужд армии во время мобилизации и их возврат осуществляются на основании актов приема-передачи в которых указываются:

сведения о владельцах;

техническое состояние ТС;

остаточная (балансовая) стоимость;

другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство.

Перед изъятием должна быть проведена экспертная оценка автомобиля. В случае необходимости, предприятие или организация должны самостоятельно доставить транспорт или другую технику в воинскую часть.

Транспортные средства, которые были изъяты для нужд армии, запрещено:

отправлять за пределы территории Украины и в другие области (отправка в другие области возможна только после уведомления ТЦК о месте нахождения ТС на срок не более одного месяца);

передавать права собственности на них другим юридическим лицам или другим гражданам;

предоставлять в аренду (лизинг) или в качестве предмета залога для выполнения обязательств по договорам кредита.

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