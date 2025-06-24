Коррупция в Минрегионе: Чернышеву 25 июня планируют избрать меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в среду, 25 июня, определит меру пресечения для вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ВАКС Олесю Чемерис.

ВАКС определит меру пресечения для Чернышова

— Завтра следственный судья ВАКС будет применять меру пресечения в отношении топ-чиновника, подозреваемого в злоупотреблении и получении неправомерной выгоды, — сообщила пресс-секретарь ВАКС.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, скорее всего, для Чернышова выберут меру пресечения в виде залога.

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В чем подозревают Чернышова

23 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении вице-премьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышову в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, как для себя, так и для третьих лиц.

В телеграм-канале САП, не уточняя имени чиновника, отмечалось, что подозреваемый ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По данным следствия, застройщик вместе со своим доверенным лицом разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для реализации этой схемы были привлечены Чернышов, когда он был министром, а также его советник, тогдашний государственный секретарь министерства и директор государственного предприятия.

Сообщается, что министр способствовал передаче земельного участка в пользование указанному государственному предприятию. Государственный секретарь дал разрешение на заключение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконно заключила инвестиционные договоры с “нужной” строительной компанией.

Согласно этим договорам, застройщик должен был передать государству часть будущих квартир в пропорции к стоимости земельного участка. Чтобы минимизировать это количество, землю и существующие на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, чем их рыночная стоимость.

Разница между такой заниженной оценкой и рыночной ценой превышает 1 млрд гривен. Из-за этого государство могло бы недополучить недвижимость на такую сумму в случае реализации договоров. Предотвратить это удалось благодаря аресту участка, наложенному по ходатайству НАБУ и САП.

Ранее подозрения были сообщены пяти лицам, среди которых: бывший государственный секретарь Минрегиона, бывший советник министра, бывшая директор государственного предприятия, застройщик и его доверенное лицо, которые являются организаторами незаконной схемы.

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