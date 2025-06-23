Коррупция в Минрегионе: Чернышеву объявлено о подозрении

Сообщено о подозрении действующему вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, Алексею Чернышеву в деле о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Подозрение вице-премьер-министру Украины Чернышеву — что известно

Как отмечается, он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников Украины.

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В НАБУ отметили, что столичный застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Тогда он обратился к бывшему главе Министерства развития общин и территорий, который совместно с государственным секретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка.

По данным следствия, застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

Землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, чтобы свести это количество к минимуму, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

Именно такие убытки понесло бы государство в случае выполнения сделки. Однако этому помешал арест земельного участка. На большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

Застройщик предоставил министру и определенным им лицам большую скидку на квартиры в уже возведенных жилых комплексах как “вознаграждение” за успешную реализацию сделки. Стоимость составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн за кв. м при минимальной рыночной цене таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м.

По информации НАБУ, он получил неправомерную выгоду на общую сумму более 14,5 млн грн в виде скидки.

Как Чернышов отреагировал на объявленное подозрение

Сам Алексей Чернышов отреагировал на объявленное ему подозрение. Он отметил, что имел конструктивный диалог с детективами НАБУ, который длился более 2 часов.

— Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. Ознакомлюсь со всеми предоставленными документами, — рассказал Чернышов.

В НАБУ отметили, что действия бывшего министра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос избрания ему меры пресечения.

Другим участникам сделки о подозрении сообщили ранее в этом месяце. Суд избрал меры пресечения некоторым из них. Трем — содержание под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум — залог.

Источник : НАБУ, САП

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