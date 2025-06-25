Техосмотр транспорта: изменения с 1 июля 2025 года

Изменения в сфере технического контроля транспорта должны приблизить украинское законодательство к нормам и стандартам Европейского Союза.

Каким будет техосмотр транспорта и какие изменения предусмотрены с 1 июля 2025 года — читайте на Фактах ICTV.

Новые требования к техосмотру с 1 июля 2025

Самое важное нововведение с 1 июля — обязательная полная фиксация процесса техосмотра с помощью фото- и видеотехники.

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Отныне все станции техконтроля должны быть оборудованы минимум двумя камерами, которые фиксируют весь процесс проверки автомобиля. Если этого будет недостаточно для полного осмотра, владельцы пунктов техконтроля должны добавить больше камер.

К видео- и фотозаписям введены четкие требования: транспортное средство должно занимать не менее 70% площади кадра.

Главная цель таких нововведений — предотвратить формальное или фиктивное прохождение техосмотра.

Ранее можно было подделать фото или частично имитировать процедуру. Система фиксации обеспечит прозрачность и контроль каждого этапа проверки.

В Украине уже действует около 800 сертифицированных пунктов технического контроля. Многие из них работают в тестовом формате. Они отправляют видеоматериалы в сервисные центры МВД для проверки соответствия требованиям. Полноценное внедрение новой системы ожидается с 1 июля 2025 года.

Техосмотр транспорта: есть ли изменения в перечне категорий транспорта

Перечень транспортных средств, подлежащих обязательному техконтролю, остался неизменным, в частности:

легковые автомобили коммерческого назначения и прицепы к ним (после 2 лет эксплуатации) — раз в два года;

грузовики до 3,5 т и прицепы после 2 лет эксплуатации — раз в два года;

грузовые автомобили свыше 3,5 т, прицепы к ним и такси — ежегодно;

автобусы и транспорт для перевозки опасных грузов — два раза в год.

Обычные легковые автомобили, принадлежащие физическим лицам и не используемые для коммерческой деятельности, по-прежнему не обязаны проходить техосмотр.

Какие штрафы предусмотрены за непрохождение техосмотра

Контроль за соблюдением новых норм будут осуществлять сервисные центры МВД.

Если обнаружат нарушение, например, отсутствие части записи или фальсификацию данных — протокол техосмотра будет аннулирован, а владельца авто об этом уведомят.

В случае эксплуатации транспортного средства без действительного технического осмотра патрульная полиция имеет право наложить штраф в размере 340 грн.

Для пунктов, проводящих техосмотр с нарушениями, предусмотрен административный штраф — около 1400 грн.

Техосмотр транспорта по-новому: какая будет стоимость

С 1 июня техосмотр будет стоить:

1 700 грн — для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн (было 1 050 грн);

2 300 грн — для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн (было 1 500 грн);

до 2 300 грн — для мотоциклов и прицепов (в зависимости от категории).

Источник: Главный сервисный центр Украины

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