Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
3 хв.

Україна отримає від Британії ракети ППО: вперше допомога оплачена доходами з активів РФ

Велика Британія вперше передасть Україні зброю, профінансовану доходами від активів РФ
Фото: Офіс президента

Велика Британія надасть Україні нову військову допомогу. Цього разу вона буде профінансована доходами, які Лондон отримав з відсотків, отриманих від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, пише The Guardian.

Британія вперше надасть Україні зброю за кошти з російських активів

Україна отримає 350 сучасних ракет протиповітряної оборони. Спочатку ракети ASRAAM були класу повітря-повітря, але тепер їх можна запускати з вантажівок. Інженерами Королівських ВПС і MBDA UK спеціально адаптували їх для запуску з землі всього за три місяці.

Зараз дивляться

Ракети будуть використовуватися разом з британськими системами Raven. Ще п’ять таких систем вже направляються в Україну, всього їх буде 13.

70 млн фунтів стерлінгів (понад $95 млн) для цього пакету допомоги взяли з доходів, які Велика Британія отримала завдяки замороженим російським активам. Це перший випадок, коли пов’язані з Росією кошти безпосередньо йдуть на фінансування зброї для України.

– Росія, а не Україна, повинна платити ціну за варварську і незаконну війну Путіна. Абсолютно правильно, що ми використовуємо отримані російські активи для зміцнення протиповітряної оборони України. Безпека України життєво важлива для нашої власної, – заявив Стармер, виступаючи на саміті НАТО в Гаазі.

Міністр оборони Джон Гілі додав, що ракети врятують життя і є доказом того, що британська оборонна промисловість може швидко адаптуватися до потреб сучасної війни.

Новий пакет допомоги є частиною щорічного зобов’язання Великобританії перед Україною щодо надання 4,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги.

Читайте також
Стратегія з нацбезпеки Британії закликає готуватися до можливої війни
Велика Британія має готуватися до можливої війни на своїй території – звіт

Джерело: The Guardian

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВелика БританіяКір СтармерКір Стармер
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь