Україна отримає від Британії ракети ППО: вперше допомога оплачена доходами з активів РФ

Велика Британія надасть Україні нову військову допомогу. Цього разу вона буде профінансована доходами, які Лондон отримав з відсотків, отриманих від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, пише The Guardian.

Британія вперше надасть Україні зброю за кошти з російських активів

Україна отримає 350 сучасних ракет протиповітряної оборони. Спочатку ракети ASRAAM були класу повітря-повітря, але тепер їх можна запускати з вантажівок. Інженерами Королівських ВПС і MBDA UK спеціально адаптували їх для запуску з землі всього за три місяці.

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Ракети будуть використовуватися разом з британськими системами Raven. Ще п’ять таких систем вже направляються в Україну, всього їх буде 13.

70 млн фунтів стерлінгів (понад $95 млн) для цього пакету допомоги взяли з доходів, які Велика Британія отримала завдяки замороженим російським активам. Це перший випадок, коли пов’язані з Росією кошти безпосередньо йдуть на фінансування зброї для України.

– Росія, а не Україна, повинна платити ціну за варварську і незаконну війну Путіна. Абсолютно правильно, що ми використовуємо отримані російські активи для зміцнення протиповітряної оборони України. Безпека України життєво важлива для нашої власної, – заявив Стармер, виступаючи на саміті НАТО в Гаазі.

Міністр оборони Джон Гілі додав, що ракети врятують життя і є доказом того, що британська оборонна промисловість може швидко адаптуватися до потреб сучасної війни.

Новий пакет допомоги є частиною щорічного зобов’язання Великобританії перед Україною щодо надання 4,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги.

Джерело : The Guardian

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