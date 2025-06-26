Обмен пленными 26 июня: домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ

Украина и Россия провели обмен военнопленными сегодня, 26 июня. Среди освобожденных — украинские защитники, которые были в плену с 2022 года.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными сегодня: кого вернули в Украину

По словам Владимира Зеленского, обмен пленными сегодня — это часть еще одного этапа возвращения украинских воинов домой.

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Он отметил, что сегодня возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Среди них — военнослужащие ТрО, мотопехотных бригад, морской пехоты и десантно-штурмовых войск, сообщил Дмитрий Лубинец.

Большинство из них были в плену с 2022 года, утверждает президент Украины. Омбудсмен добавил, что среди возвращенных есть защитники Мариуполя.

— Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом, — подчеркнул Зеленский.

Как отметил Лубинец, некоторые украинские защитники находились в статусе поиска и не были подтверждены страной-агрессором.

Среди возвращенных есть также офицеры. Самому старшему освобожденному — 62 года, самому молодому — 24 года, уточнил омбудсмен.

— Украина стремится вернуть всех своих граждан домой! Работа продолжается дальше! Поздравляю защитников на родной земле! Слава Украине, — подчеркнул Лубинец.

Обмен пленных 20 июня

Предыдущий этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся в пятницу, 20 июня. Тогда удалось вернуть украинских воинов из категории тяжелораненые и тяжелобольные.

Как заявил тогда президент Владимир Зеленский, большинство украинских защитников находились более двух лет в российском плену.

Фото: Владимир Зеленский

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