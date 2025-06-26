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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Обмен пленными 26 июня: домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ

Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня

Украина и Россия провели обмен военнопленными сегодня, 26 июня. Среди освобожденных — украинские защитники, которые были в плену с 2022 года.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными сегодня: кого вернули в Украину

По словам Владимира Зеленского, обмен пленными сегодня — это часть еще одного этапа возвращения украинских воинов домой.

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Он отметил, что сегодня возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Среди них — военнослужащие ТрО, мотопехотных бригад, морской пехоты и десантно-штурмовых войск, сообщил Дмитрий Лубинец.

Большинство из них были в плену с 2022 года, утверждает президент Украины. Омбудсмен добавил, что среди возвращенных есть защитники Мариуполя.

— Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом, — подчеркнул Зеленский.

Как отметил Лубинец, некоторые украинские защитники находились в статусе поиска и не были подтверждены страной-агрессором.

Среди возвращенных есть также офицеры. Самому старшему освобожденному — 62 года, самому молодому — 24 года, уточнил омбудсмен.

— Украина стремится вернуть всех своих граждан домой! Работа продолжается дальше! Поздравляю защитников на родной земле! Слава Украине, — подчеркнул Лубинец.

Обмен пленных 20 июня

Предыдущий этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся в пятницу, 20 июня. Тогда удалось вернуть украинских воинов из категории тяжелораненые и тяжелобольные.

Как заявил тогда президент Владимир Зеленский, большинство украинских защитников находились более двух лет в российском плену.

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Обмін-полоненими

Фото: Владимир Зеленский

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