Обмін полоненими 26 червня: додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

Україна та Росія провели обмін військовополоненими сьогодні, 26 червня. Серед звільнених – українські захисники, які були у полоні з 2022 року.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими сьогодні: кого повернули в Україну

За словами Володимира Зеленського, обмін полоненими сьогодні – це частина ще одного етапу повернення українських воїнів додому.

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Він зазначив, що сьогодні повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Серед них — військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ, повідомив Дмитро Лубінець.

Більшість із них були в полоні з 2022 року, стверджує президент України. Омбудсмен додав, що серед повернутих є оборонці Маріуполя.

– Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому, – наголосив Зеленський.

Як зазначив Лубінець, деякі українські захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором.

Серед повернутих є також офіцери. Найстаршому звільненому — 62 роки, наймолодшому — 24 роки, уточнив омбудсмен.

– Україна прагне повернути всіх своїх громадян додому! Робота триває далі! Вітаю оборонців на рідній землі! Слава Україні, – наголосив Лубінець.

Обмін полонених 20 червня

Попередній етап обміну військовополоненими у рамках домовленостей у Стамбулі відбувся у п’ятницю, 20 червня. Тоді вдалося повернути українських воїнів з категорії важкопоранені та тяжкохворі.

Як заявив тоді президент Володимир Зеленський, більшість українських захисників перебували понад два роки у російському полоні.

Фото: Володимир Зеленський

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