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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Обмін полоненими 26 червня: додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня

Україна та Росія провели обмін військовополоненими сьогодні, 26 червня. Серед звільнених – українські захисники, які були у полоні з 2022 року.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими сьогодні: кого повернули в Україну

За словами Володимира Зеленського, обмін полоненими сьогодні – це частина ще одного етапу повернення українських воїнів додому.

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Він зазначив, що сьогодні повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Серед них — військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ, повідомив Дмитро Лубінець.

Більшість із них були в полоні з 2022 року, стверджує президент України. Омбудсмен додав, що серед повернутих є оборонці Маріуполя.

– Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому, – наголосив Зеленський.

Як зазначив Лубінець, деякі українські захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором.

Серед повернутих є також офіцери. Найстаршому звільненому — 62 роки, наймолодшому — 24 роки, уточнив омбудсмен.

– Україна прагне повернути всіх своїх громадян додому! Робота триває далі! Вітаю оборонців на рідній землі! Слава Україні, – наголосив Лубінець.

Обмін полонених 20 червня

Попередній етап обміну військовополоненими у рамках домовленостей у Стамбулі відбувся у п’ятницю, 20 червня. Тоді вдалося повернути українських воїнів з категорії важкопоранені та тяжкохворі.

Як заявив тоді президент Володимир Зеленський, більшість українських захисників перебували понад два роки у російському полоні.

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Обмін-полоненими

Фото: Володимир Зеленський

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