Дмитрий Лубинец показал видео, где тяжелобольные военные, которых удалось вернуть из российского плена, сегодня, 20 июня, звонят родным, только ступив на украинскую землю.

Соответствующие видео Лубинец опубликовал в своем Telegram-канале.

Первые эмоции освобожденных из плена

Сегодня, 20 июня, на родину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные воины ВСУ, в том числе ТрО, морской пехоты, десантно-штурмовых и мотопехотных войск, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы.

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Как отметил Дмитрий Лубинец, большая часть возвращенных — это защитники Мариуполя.

Освобожденным защитникам сразу дали телефоны, чтобы они связались с родными.

— Я жив. Немного ранен, но это заживет. Зато память есть, — сказал один из освобожденных героев.

Слезы, искренние объятия и лозунг Слава Украине раздавались из уст бывших пленных.

Некоторые из них провели в плену более двух лет. А самому старшему освобожденному — 60 лет.

— Мама, мама, это я! Это я уже говорю, — обратился к своей матери военный.

Женщина даже не поверила, что действительно слышит голос сына и что он скоро будет дома.

Напомним, что все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу.

Они имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения.

У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

В Координационном штабе отметили, что точное количество освобожденных будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

Фото: Координационный штаб

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