Мама, это я! Первые звонки освобожденных из плена воинов растрогали до слез
Дмитрий Лубинец показал видео, где тяжелобольные военные, которых удалось вернуть из российского плена, сегодня, 20 июня, звонят родным, только ступив на украинскую землю.
Соответствующие видео Лубинец опубликовал в своем Telegram-канале.
Первые эмоции освобожденных из плена
Сегодня, 20 июня, на родину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные воины ВСУ, в том числе ТрО, морской пехоты, десантно-штурмовых и мотопехотных войск, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Как отметил Дмитрий Лубинец, большая часть возвращенных — это защитники Мариуполя.
Освобожденным защитникам сразу дали телефоны, чтобы они связались с родными.
— Я жив. Немного ранен, но это заживет. Зато память есть, — сказал один из освобожденных героев.
Слезы, искренние объятия и лозунг Слава Украине раздавались из уст бывших пленных.
Некоторые из них провели в плену более двух лет. А самому старшему освобожденному — 60 лет.
— Мама, мама, это я! Это я уже говорю, — обратился к своей матери военный.
Женщина даже не поверила, что действительно слышит голос сына и что он скоро будет дома.
Напомним, что все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу.
Они имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения.
У многих освобожденных диагностирована потеря веса.
В Координационном штабе отметили, что точное количество освобожденных будет объявлено после завершения всех этапов обмена.
Фото: Координационный штаб