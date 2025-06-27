Мобилизация 2025: документы, подтверждающие право на отсрочку

В Украине предусмотрены определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва. При этом человек не освобождается от военной службы, а лишь получает отсрочку на определенный срок в связи с определенными обстоятельствами.

Напоминаем, что согласно Закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

из-за бронирования;

в связи с профессиональной деятельностью;

в связи с обучением;

в связи с приобретением научной степени.

Куда обращаться и какие документы подтверждают право на отсрочку от мобилизации — читайте на Фактах ICTV.

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Документы, подтверждающие право на отсрочку — перечень

Для получения отсрочки необходимо лично обратиться в ТЦК или СП по месту учета, написать соответствующее заявление (на имя председателя спецкомиссии) и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Форма заявления на отсрочку установлена Постановлением КМУ №560 от 16 мая 2024 года (приложение 4):

Четкого перечня документов для предоставления отсрочки в действующем законодательстве нет.

Перечень документов зависит от основания для предоставления отсрочки. Например, при наличии родственника с инвалидностью должно быть медицинское заключение, подтверждающее этот факт. В случае обучения необходимо предоставить справку из учебного заведения и тому подобное.

Отсрочку по состоянию здоровья могут получить люди с инвалидностью или лица непригодные к военной службе по заключению врачебной комиссии.

Кто принимает решение о предоставлении отсрочки

Решение о предоставлении отсрочки принимается специальной комиссией при городских, районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после тщательного изучения пакета документов.

Члены комиссии проверяют документы, подтверждающие право на отсрочку и изучают основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Рассмотрение заявления должно длиться не более 7 дней. После этого военнообязанному лицу предоставляется справка об отсрочке или справка об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Напоминаем, что те лица, кто получил отсрочку, все равно остаются военнообязанными.

На время рассмотрения заявления на отсрочку военнообязанное лицо не могут направить на прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии) или мобилизовать на военную службу.

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