Мобілізація 2025: документи, що підтверджують право на відстрочку

В Україні передбачено певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову. Людина не звільняється від військової служби, а лише отримує відстрочку на певний термін у зв’язку з певними обставинами.

Нагадуємо, що згідно із Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати відстрочку від мобілізації:

за сімейними обставинами;

за станом здоров’я;

через бронювання;

у зв’язку з професійною діяльністю;

у зв’язку з навчанням;

у зв’язку з набуттям наукового ступеня.

Куди звертатися та які документи підтверджують право на відстрочку від мобілізації — читайте на Фактах ICTV.

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Документи, що підтверджують право на відстрочку — перелік

Для отримання відстрочки необхідно особисто звернутися до ТЦК або СП за місцем обліку, написати відповідну заяву (на ім’я голови спецкомісії) та надати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Форма заяви на відстрочку встановлена Постановою КМУ №560 від 16 травня 2024 року (додаток 4):

Чіткого переліку документів для надання відстрочки у чинному законодавстві немає.

Перелік документів залежить від підстави для надання відстрочки. Наприклад, у разі наявності родича з інвалідністю має бути медичний висновок, що підтверджує цей факт. У разі навчання — необхідно надати довідку з навчального закладу тощо.

Відстрочку за станом здоров’я можуть отримати люди з інвалідністю або особи непридатні до військової служби за висновком комісії.

Хто ухвалює рішення про надання відстрочки

Рішення про надання відстрочки ухвалюється спеціальною комісією при міських, районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після ретельного вивчення пакета документів.

Члени комісії перевіряють документи, що підтверджують право на відстрочку та вивчають підстави щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Розгляд заяви має тривати не більше 7 днів. Після цього військовозобовʼязаній особі надається довідка про відстрочку або довідка про відмову в наданні відстрочки від мобілізації.

Нагадуємо, що ті особи, які отримали відстрочку, все одно залишаються військовозобов’язаними.

На час розгляду заяви на відстрочку військовозобов’язану особу не можуть направити на проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) або мобілізувати на військову службу.

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