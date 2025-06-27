Зеленский подписал указ о синхронизации санкций Украины с ЕС и G7

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО о синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников G7 на Россию и связанных с ней субъектов.

Об этом говорится в указе №422/2025 на сайте президента.

Указ о синхронизации санкционного давления на РФ

Согласно указу СНБО решил Кабмину и СБУ совместно с НБУ обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины ограничительных мер, утвержденных международными партнерами.

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Санкции, утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБО не позднее чем на 15-й день после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств.

Кабмину, СБУ, СВР совместно с Офисом генпрокурора поручено обеспечить синхронизацию с Евросоюзом, США и другими государствами санкций, примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией РФ.

Комментируя в своем Telegram-канале указ Владимир Зеленский отметил, что Украина максимально мобилизует санкционное давление на Россию ради завершения войны и реального мира.

— Должны имплементировать санкционные пакеты партнеров в нашей юрисдикции, а также реализовать украинские санкционные решения в ключевых мировых юрисдикциях. Синхронизация санкций должна быть обеспечена, — написал он.

Зеленский добавил, что сегодняшнее решение СНБО устанавливает четкую задачу для всех государственных институтов Украины и поручает активизировать все наше дипломатическое направление.

Глава государства убежден, что Россия должна чувствовать реально болезненные последствия того, что блокирует все дипломатические усилия и мирные предложения и затягивает войну. Санкции ЕС, санкции других участников G7, санкции других стран, связи с которыми ощутимы для России, — все это должно работать на 100%.

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