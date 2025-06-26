Российские банки на грани долгового кризиса из-за войны в Украине и санкций — Bloomberg

Экономика России находится в худшем положении, чем это признается официально. В ближайшие годы финансовая система РФ может столкнуться с банковским кризисом, сообщают источники Bloomberg.

Банковскому сектору РФ грозит долговой кризис

Российские банкиры обеспокоены ростом объемов проблемной задолженности. Из-за высоких процентных ставок все больше корпоративных и частных клиентов не имеют возможности своевременно погашать кредиты.

Собеседники агентства описывают ситуацию в банковском секторе РФ как опасную.

Сейчас смотрят

Нынешние и бывшие банковские чиновники, говорившие на условиях анонимности, считают, что в случае ухудшения экономической ситуации Россия столкнется с долговым кризисом, который охватит банковский сектор в течение следующего года.

Напряжение в банковской системе будет все чаще ставить вопрос о способности президента Владимира Путина поддерживать войну в Украине, которая идет уже четвертый год. Это будет особенно актуально, если союзники Киева из США и Европы применят более жесткие санкции против российского финансового сектора. Европейский Союз сейчас обсуждает новые ограничения в отношении ряда российских банков.

Сторонники Украины также настаивали на введении новых жестких санкций против России от Дональда Трампа после того, как Путин отверг призывы к прекращению огня для мирных переговоров. До сих пор президент США воздерживался от таких мер.

Официальная статистика пока не отражает серьезных сбоев, но внутренние отчеты свидетельствуют, что многие заемщики откладывают платежи по кредитам.

По оценкам, общая сумма проблемных долгов достигла триллионов рублей. Некоторые банки уже фиксируют кредитный дефицит: только за первые два месяца 2025 года корпоративный портфель уменьшился на 1,5 трлн рублей (около $19 млрд), хотя впоследствии ситуация частично стабилизировалась.

Дискуссии о рецессии в российской экономике

На недавнем Петербургском международном экономическом форуме экономические риски стали предметом публичного спора. Министр экономики Максим Решетников заявил, что страна “на грани рецессии”, тогда как глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это “необходимым охлаждением”.

Министр финансов Антон Силуанов признал, что экономика находится в фазе замедления. Путин высказал свою позицию на следующий день.

— Некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, конечно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, — сказал он.

Влияние западных санкций на экономику РФ

Годы беспрецедентных санкций со стороны США и стран Большой семерки с момента вторжения Путина в Украину в 2022 году до сих пор не поставили экономику России на колени.

Правительство значительно увеличило расходы на оборонную промышленность и на поддержку бизнеса, пострадавшего от ограничений. Российские банки также зафиксировали рекордные прибыли в 3,8 трлн рублей в 2024 году, что превысило результат предыдущего года на 20%, согласно данным Центрального банка.

Однако спрос армии на рабочую силу усилил ее дефицит в тылу и способствовал росту заработных плат. Это увеличило доходы многих россиян, а также подпитало ускоренную инфляцию до годового пика в более чем 10% в перегретой экономике.

В ответ Банк России в октябре повысил свою ключевую ставку до рекордных 21%. В этом месяце Набиуллина осторожно снизила ключевую ставку впервые за почти три года до 20% после ряда жалоб от чиновников и предприятий, что высокие долговые расходы тормозят рост и угрожают банкротством компаний.

Экономика РФ замедлилась в первом квартале до 1,4%

Хотя в прошлом году экономика выросла на 4,5%, годовой рост резко замедлился до 1,4% в первом квартале 2025 года, согласно данным Федеральной службы статистики.

Накапливаются проблемы с так называемой двухпутной экономикой России: военно-промышленный комплекс получает выгоду от значительных государственных расходов на войну, в то время как многие предприятия частного сектора сталкиваются с замедлением спроса, ростом расходов и снижением цен на экспорт.

Менее документированной является растущая нагрузка на банковский сектор после предоставления льготных кредитов для финансирования значительной части военных усилий Кремля и из-за бремени возврата этих долгов.

По данным источников и документов, наблюдается особое замедление в строительном и промышленном секторах, и даже есть некоторые признаки того, что оборонный сектор демонстрирует признаки стагнации.

Обеспокоенность по поводу уровня проблемной задолженности уже озвучивается публично. В отчете Центробанка за май предупреждается о «уязвимости финансового сектора», в частности о росте кредитных рисков, высокой концентрации корпоративных займов и ухудшении качества потребительского кредитования.

Согласно отчету, 13 из 78 крупнейших российских компаний были не в состоянии обслуживать свои долги, что вдвое больше, чем годом ранее.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.