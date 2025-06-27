Зеленський підписав указ про синхронізацію санкцій України з ЄС та G7

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО Про синхронізацію санкційного тиску України, ЄС та інших учасників G7 на Росію і пов’язаних з нею суб’єктів.

Про це йдеться в указі №422/2025 на сайті президента.

Указ про синхронізацію санкційного тиску на РФ

Згідно з указом РНБО вирішила Кабміну та СБУ спільно з НБУ забезпечити повну імплементацію в юрисдикції України обмежувальних заходів, що затверджені міжнародними партнерами.

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Санкції, затверджені державами-партнерами, мають бути синхронізовані в юрисдикції України шляхом їхнього подання на розгляд та затвердження РНБО не пізніше ніж на 15-й день після набрання чинності відповідним рішенням держави-партнера або об’єднання держав.

Кабміну, СБУ, СЗР спільно з Офісом генпрокурора доручено забезпечити синхронізацію з Євросоюзом, США та іншими державами санкцій, застосованих Україною у зв’язку зі збройною агресією РФ.

Коментуючи у своєму Telegram-каналі указ Володимир Зеленський зазначив, що Україна максимально мобілізує санкційний тиск на Росію заради завершення війни та реального миру.

— Маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях. Синхронізація санкцій має бути забезпечена, – написав він.

Зеленський додав, що сьогоднішнє рішення РНБО встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям.

Глава держави переконаний, що Росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників G7, санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, – усе це має працювати на 100%.

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