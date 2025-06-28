Успехов нет: Сырский о попытках РФ прорвать оборону ВСУ на трех направлениях

РФ пытается прорвать оборону украинских военных на трех направлениях.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

— Еще один день в рабочей поездке в подразделения, которые держат оборону в Донецкой области. Наши бойцы ежедневно отражают яростные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях. Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться на трех оперативных направлениях, — сообщил он.

РФ атакует на Добропольском направлении

Продолжаются бои на новом направлении — Добропольском. Враг рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не может добиться.

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На прошлой неделе, вблизи Яблоновки, враг осуществил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Однако украинские военные остановили это наступление, уничтожив большое количество личного состава россиян и 20 бронемашин, сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что необходимо усиление наших войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения.

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