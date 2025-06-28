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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев

Анджей Дуда, Андрій Сибіга
Фото: Depositphotos

В субботу, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев.

Об этом сообщило посольство Польши в Украине в соцсети Х (ранее Twitter).

Дуда прибыл в Киев

Президента Польши на железнодорожном вокзале встретил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, а также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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— Я был рад приветствовать настоящего друга Украины Анджея Дуду на Центральном железнодорожном вокзале Киева сегодня утром. Президент Дуда стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной российской агрессии, — написал Сибига в соцсети Х.

Министр отметил, что Дуда вместе с украинцами будет праздновать День Конституции и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что это последний визит Анджея Дуды в Украину в качестве президента Польши. По результатам голосования, его преемником стал Кароль Навроцкий, который должен вступить в должность 6 августа.

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Фото: Андрей Сибига

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