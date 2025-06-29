Парень из стали: мать Джуса о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко

Пилот украинского F-16 Максим Устименко, который погиб во время отражения российской воздушной атаки россиян 29 июня, учился вместе с Андреем Пильщиковым (Джусом) — другим украинским летчиком, который погиб два года назад.

Об этом рассказала мама Пильщикова — Лилия Аверьянова в Facebook.

Максим Устименко был однокурсником Джуса

Аверьянова описала Устименко как “парня из стали”, который с первого курса был одногруппником ее сына и “всегда стремился быть лучшим”.

Сейчас смотрят

– Это был сверхинтеллект группы, отличный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать маршалом авиации, — написала Аверьянова.

Юлия Месь, жена другого погибшего пилота Алексея Меся (Moonfish), опубликовала совместное фото ее мужа с Устименко.

– Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь, — подписала она снимок, опубликовав совместное фото пилотов.

Летчик 1 класса и пилот F-16 Максим Устименко погиб в ночь на 29 июня во время отражения вражеской атаки.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время отработки одной из российских целей самолет Устименко получил повреждения, после чего начал терять высоту. Он отвел его от населенного пункта, но не успел катапультироваться.

Фото: Лилия Аверьянова

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.