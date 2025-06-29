Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Парень из стали: мать Джуса о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко

Максим Устименко

Пилот украинского F-16 Максим Устименко, который погиб во время отражения российской воздушной атаки россиян 29 июня, учился вместе с Андреем Пильщиковым (Джусом) — другим украинским летчиком, который погиб два года назад.

Об этом рассказала мама Пильщикова — Лилия Аверьянова в Facebook.

Максим Устименко был однокурсником Джуса

Аверьянова описала Устименко как “парня из стали”, который с первого курса был одногруппником ее сына и “всегда стремился быть лучшим”.

Сейчас смотрят

Это был сверхинтеллект группы, отличный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать маршалом авиации, — написала Аверьянова.

Юлия Месь, жена другого погибшего пилота Алексея Меся (Moonfish), опубликовала совместное фото ее мужа с Устименко.

Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь, — подписала она снимок, опубликовав совместное фото пилотов.

Устименко і Месь

Фото: Юлия Месь/Instagram

Летчик 1 класса и пилот F-16 Максим Устименко погиб в ночь на 29 июня во время отражения вражеской атаки.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время отработки одной из российских целей самолет Устименко получил повреждения, после чего начал терять высоту. Он отвел его от населенного пункта, но не успел катапультироваться.

Читайте также
Ночная атака на Украину: РФ применила 477 дронов и 60 ракет
Обстріл дронами та ракетами

Фото: Лилия Аверьянова

Связанные темы:

Война в УкраинеИстребитель F-16український пілот
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь