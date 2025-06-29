Хлопець зі сталі: мати Джуса про загиблого пілота F-16 Максима Устименка

Пілот українського F-16 Максим Устименко, який загинув під час відбиття російської повітряної атаки росіян 29 червня, навчався разом з Андрієм Пільщиковим (Джусом) – іншим українським льотчиком, який загинув два роки тому.

Про це розповіла мама Пільщикова – Лілія Авер’янова у Facebook.

Максим Устименко був однокурсником Джуса

Авер’янова описала Устименка як “хлопця зі сталі”, який з першого курсу був одногрупником її сина та “завжди прагнув бути найкращим”.

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– Це був суперінтелект групи, чудовий айтівець. Але в нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації, – написала Авер’янова.

Юлія Месь, дружина іншого загиблого пілота Олексія Меся (Moonfish), опублікувала спільне фото її чоловіка з Устименком.

– Ми продовжуємо втрачати найкращих. Максим Устименко та Олексій Месь, – підписала вона знімок, опублікувавши спільне фото пілотів.

Льотчик 1 класу та пілот F-16 Максим Устименко загинув у ніч проти 29 червня під час відбиття ворожої атаки.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час відпрацювання однієї з російських цілей літак Устименка зазнав ушкоджень, після чого почав втрачати висоту. Він відвів його від населеного пункту, але не встиг катапультуватися.

Фото: Лілія Авер’янова

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