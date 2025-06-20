В Харьковской области мужчина выпал из окна ТЦК: военные говорят, что хотел сбежать
В Харьковской области ночью военнообязанный гражданин при попытке побега из территориального центра комплектования (ТЦК) по собственной неосторожности выпал из окна третьего этажа админздания.
Об этом сообщает Харьковский ОТЦК и СП.
Побег из ТЦК в Харьковской области
По словам военных, в результате падения мужчина получил повреждения конечностей, ребер и головы. Бригада экстренной медицинской помощи оперативно доставила травмированного мужчину в больницу.
По факту данного инцидента была проведена служебная проверка и установлено, что со стороны представителей районного ТЦК не было никаких противоправных действий в отношении военнообязанного.
— Инцидент произошел исключительно по неосторожности и из-за безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье, — подчеркнули в ТЦК.
Инциденты с ТЦК
17 июня в здании Стрыйского районного центра комплектования (ТЦК) скончался мужчина 1975 года рождения. Известно, что около 22:30 полиция пригласила его в ТЦК, поскольку у мужчины не было военно-учетного документа.
Ранее бывший боевой медик Роман Замрий рассказал свою историю, как его задержали черновицкие военнослужащие ТЦК и удерживали три дня. В Черновицком областном ТЦК прокомментировали инцидент.
Начальник Харьковского областного ТЦК и СП Александр Конев в интервью рассказал, как оценивает действия своих подчиненных и что думает о призывах одеть сотрудников ТЦК в спецформу.