Марина Терюханова, редактор ленты
Как получить справку о несудимости за границей 2025: инструкция и документы
В некоторых случаях за границей украинцам может потребоваться справка об отсутствии уголовных преследований в прошлом. Это официальный документ, подтверждающий у человека отсутствие судимостей, дел об уголовном или административном правонарушении.
Как получить справку о несудимости за границей в 2025 году — читайте в материале.
Где взять справку о несудимости за границей: особенности получения
Если вы находитесь за границей, справку об отсутствии судимости можно получить в посольствах или консульских учреждениях Украины, и в приложении Дія. Перечень документов для ее получения в каждой стране может быть разным.
Как получить справку о несудимости за рубежом: список документов
Если вы обращаетесь лично, нужно подать:
- внутренний паспорт гражданина Украины;
- заграничный паспорт;
- чек об уплате государственного сбора (можно оплатить в посольстве).
Если было изменено имя или фамилия, то необходимо предоставить справку, подтверждающую этот факт.
Для получения справки необходимо детально ознакомиться с порядком оформления документа именно в той стране, где вы находитесь. После этого — прибыть в консульство или украинское посольство, предъявить пакет документов и написать соответствующее заявление.
Как получить справку о несудимости в Дія
Получить справку о несудимости можно, используя приложение Дія. Услуга доступна для пользователей, которым больше 14 лет. Сервис позволяет сократить срок получения документа.
Инструкция, как получить выписку о несудимости в Дія:
- для этого нужно зайти в приложение Дія, используя электронную подпись;
- далее надо войти в раздел Услуги, а после этого выбрать пункт Справки и выписки;
- кликнуть на Выписку об отсутствии судимости;
- нужно выбрать цель запроса, то есть зачем эта справка нужна;
- нужно заполнить все данные о лице, для которого берется справка;
- после заполнения всех строчек нужно нажать Отправить запрос.