Как получить справку о несудимости за границей 2025: инструкция и документы

В некоторых случаях за границей украинцам может потребоваться справка об отсутствии уголовных преследований в прошлом. Это официальный документ, подтверждающий у человека отсутствие судимостей, дел об уголовном или административном правонарушении.

Как получить справку о несудимости за границей в 2025 году — читайте в материале.

Где взять справку о несудимости за границей: особенности получения

Если вы находитесь за границей, справку об отсутствии судимости можно получить в посольствах или консульских учреждениях Украины, и в приложении Дія. Перечень документов для ее получения в каждой стране может быть разным.

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Как получить справку о несудимости за рубежом: список документов

Если вы обращаетесь лично, нужно подать:

внутренний паспорт гражданина Украины;

заграничный паспорт;

чек об уплате государственного сбора (можно оплатить в посольстве).

Если было изменено имя или фамилия, то необходимо предоставить справку, подтверждающую этот факт.

Для получения справки необходимо детально ознакомиться с порядком оформления документа именно в той стране, где вы находитесь. После этого — прибыть в консульство или украинское посольство, предъявить пакет документов и написать соответствующее заявление.

Как получить справку о несудимости в Дія

Получить справку о несудимости можно, используя приложение Дія. Услуга доступна для пользователей, которым больше 14 лет. Сервис позволяет сократить срок получения документа.

Инструкция, как получить выписку о несудимости в Дія:

для этого нужно зайти в приложение Дія, используя электронную подпись;

далее надо войти в раздел Услуги , а после этого выбрать пункт Справки и выписки ;

, а после этого выбрать пункт ; кликнуть на Выписку об отсутствии судимости ;

; нужно выбрать цель запроса, то есть зачем эта справка нужна;

нужно заполнить все данные о лице, для которого берется справка;

после заполнения всех строчек нужно нажать Отправить запрос.

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