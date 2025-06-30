Як отримати довідку про несудимість за кордоном 2025: інструкція та документи

В окремих випадках за кордоном українцям може бути потрібна довідка про відсутність кримінальних переслідувань у минулому. Це офіційний документ, що підтверджує у людини відсутність судимостей, справ про кримінальне чи адміністративне правопорушення.

Як отримати довідку про несудимість за кордоном у 2025 році – читайте в матеріалі.

Де взяти довідку про несудимість за кордоном: особливості отримання

Якщо ви перебуваєте за кордоном, довідку про відсутність судимості можна отримати в посольствах або консульських установах України, та в застосунку Дія. Перелік документів для її отримання у кожній країні може бути різним.

Зараз дивляться

Як отримати довідку про несудимість за кордоном: список документів

Якщо ви звертаєтеся особисто, потрібно подати:

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

чек про сплату державного збору (можна оплатити в посольстві).

Якщо було змінено ім’я або прізвище, то необхідно надати довідку, що підтверджує цей факт.

Для отримання довідки потрібно детально ознайомитися з порядком оформлення документа саме у тій країні, де ви перебуваєте. Після цього – прибути до консульства або українського посольства, пред’явити пакет документів та написати відповідну заяву.

Як отримати довідку про несудимість у Дії

Отримати довідку про несудимість можна, використовуючи застосунок Дія. Послуга доступна для користувачів, яким більше ніж 14 років. Сервіс дає змогу скоротити термін отримання документа.

Інструкція, як отримати витяг про несудимість у Дії:

для цього потрібно зайти у застосунок Дія, використовуючи електронний підпис;

далі треба увійти в розділ Послуги , а після цього обрати пункт Довідки та витяги;

, а після цього обрати пункт клікнути на Витяг про відсутність судимості;

потрібно обрати мету запиту, тобто навіщо ця довідка потрібна;

потрібно заповнити всі дані про особу, для якої береться довідка;

після заповнення всіх рядків потрібно натиснути Надіслати запит.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.