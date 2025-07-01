У проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки передбачено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який визначає мінімальний розмір пенсії за віком.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №774 від 27 червня 2025 року, оприлюдненої на Урядовому порталі, вже у 2026 році цей показник збільшиться з нинішніх 2 361 грн до 2 564 грн.

Мінімальна пенсія в Україні: скільки отримуватимуть пенсіонери до 2028 року

Зокрема, прогнозні розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, заплановано на рівні:

Зараз дивляться

2 564 грн у 2026 році,

2 715 грн у 2027 році,

2 859 грн у 2028 році.

Крім того, уряд планує щорічно проводити індексацію пенсій з 1 березня, а також підготувати необхідні передумови для впровадження другого рівня пенсійної системи в рамках пенсійної реформи.

У Бюджетній декларації також передбачене підвищення мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2026 року вона має зрости з нинішніх 8 000 грн до 8 688 грн, у 2027 році – до 9 374 грн, а у 2028 році – до 10 059 грн.

За даними уряду, станом на 1 квітня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 6 341,11 грн, що на 9,5% або на 552,06 грн більше, ніж на початку року.

Нагадаємо, державний бюджет на 2025 рік має кілька ключових напрямів, які вплинуть як на економіку країни, так і на добробут громадян та підприємництво.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.