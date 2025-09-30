В Украине в 2025 году, согласно Государственному бюджету, размер прожиточного минимума остался на уровне 2024 года. Таким образом, существенных изменений в социальных выплатах и пенсиях, которые привязаны к этому показателю, не произошло.

В текущем году правительство решило не повышать прожиточный минимум по нескольким причинам, в частности:

из-за военных действий на территории Украины — приоритет отдается финансированию обороны и критически важных секторов;

из-за инфляционных рисков — экономические вызовы ограничивают возможности государственного бюджета.

Будет ли повышаться прожиточный минимум в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда повысят прожиточный минимум в Украине

Прожиточный минимум — это денежный эквивалент базового набора товаров и услуг, необходимых для поддержания нормального уровня жизни и сохранения здоровья человека.

В этот набор входят основные продукты питания, предметы личного потребления и услуги, без которых невозможно полноценное существование человека.

Основные нормы по формированию прожиточного минимума и его применение определены законом Украины О прожиточном минимуме № 966-XIV от 15 июля 1999 года.

В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 грн.

для нетрудоспособных он равен 2 361 грн.

для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 2 563 грн;

для детей в возрасте 6-18 лет прожиточный минимум составляет 3 196 грн.

Граждан интересует, когда поднимут прожиточный минимум в Украине и произойдет ли это в 2025 году?

В текущем году в Украине не запланировано увеличение прожиточного минимума.

Этот показатель служит основой для расчета ряда социальных выплат и нормативов в различных сферах, в частности:

пенсионное обеспечение — минимальная пенсия привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц;

государственная помощь малообеспеченным — объем выплат определяется на основе прожиточного минимума, соответствующего конкретным социальным категориям населения;

алименты — размер зависит от минимального уровня обеспечения ребенка, который устанавливается с учетом возрастных норм прожиточного минимума;

пособие по безработице — учитывается как минимальная, так и максимальная сумма;

налоги — размер налоговых льгот и пороги налогообложения, в частности необлагаемый минимум;

штрафы — сумма административных взысканий также рассчитывается с учетом действующего прожиточного минимума.

Стоит отметить, что в 2025 году минимальная зарплата также не изменилась и составляет 8 000 грн в месяц или 48 грн в час.

С 1 января 2026 года в Украине прожиточный минимум на одного человека составит 3 209 грн в месяц, что на 289 грн больше текущего показателя. Для различных социальных и демографических групп установлены отдельные размеры.

Как указано в проекте бюджета, обнародованном на сайте парламента:

для детей до 6 лет — 2 817 грн (+254 грн);

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн (+316 грн);

для трудоспособных граждан — 3 328 грн (+300 грн);

для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн (+234 грн).

Отдельно определен прожиточный минимум в 1 600 грн для лиц, утративших трудоспособность, в случаях, когда он применяется для расчета доплат за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решению суда.

