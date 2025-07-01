В Україні планують розморозити прожитковий мінімум і змінити оплату праці держслужбовців

Кабінет міністрів України у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує поетапне підвищення прожиткового мінімуму відповідно до рівня інфляції.

Відповідна постанова №774 від 27 червня 2025 року оприлюднена на урядовому порталі.

Яким буде прожитковий мінімум в Україні до 2028 року: план Кабміну

Згідно з документом, прожитковий мінімум, який востаннє підвищувався 1 січня 2024 року і нині становить 2 920 грн, пропонують збільшити:

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у 2026 році – на 8,6% до 3 171 грн;

у 2027 році – на 5,9% до 3 358 грн;

у 2028 році – на 5,3% до 3 536 грн.

У Бюджетній декларації зазначається, що прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, соціального захисту, медицини, освіти тощо.

Водночас, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який використовується для визначення посадових окладів суддів, працівників державних органів та податкової й митниці, залишиться на рівні 2025 року.

У документі наголошується, що в рамках євроінтеграційних зобов’язань Україна має продовжити реформу державного управління. Зокрема, у 2026-2028 роках передбачено продовження оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад, запровадженої у 2024 році.

Також Верховна Рада та уряд працюватимуть над відв’язкою посадових окладів від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дозволить удосконалити систему оплати праці в держорганах.

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