Прожиточный минимум — это денежный эквивалент стоимости потребительской корзины, в которую входит базовый набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для поддержания здоровья и жизнедеятельности человека.

Факты ICTV узнавали, как менялся прожиточный минимум в Украине за последние 10 лет.

Прожиточный минимум в Украине: статистика за 10 лет

Основные правила по формированию потребительской корзины и применения прожиточного минимума определены Законом Украины О прожиточном минимуме № 966-XIV от 15 июля 1999 года.

Сейчас смотрят

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 41 Бюджетного кодекса Украины, до момента вступления в силу Закона о Государственном бюджете на соответствующий год, прожиточный минимум используется в размерах и на условиях, которые действовали в декабре предыдущего бюджетного периода.

В 2015 году прожиточный минимум составлял 1176 грн в начале года и вырос до 1330 грн в сентябре. В 2016 году наблюдался дальнейший рост, достигнув 1544 грн на конец года.

В течение 2017-2019 годов прожиточный минимум продолжал постепенно увеличиваться. В 2017 году он колебался от 1544 грн до 1700 грн. В 2018 году вырос до 1853 грн на конец года. В 2019 году прожиточный минимум достиг 2027 грн в конце года.

В период с 2020 по 2023 год темпы роста прожиточного минимума несколько ускорились. В 2020 году он вырос до 2189 грн. В 2021 году наблюдалось несколько этапов повышения, и под конец года прожиточный минимум составил 2393 грн. В 2022 и 2023 годах рост продолжился, достигнув 2589 грн на конец 2023 года.

В 2024 и по состоянию на начало 2025 года прожиточный минимум зафиксирован на уровне 2920 грн.

На сколько вырос прожиточный минимум в Украине за последние 10 лет

Прожиточный минимум в Украине с 1 января 2015 года составлял 1176 гривен, а по состоянию на 1 января 2025 года — 2920 гривен.

Итак, за последние 10 лет прожиточный минимум в Украине вырос на:

2920-1176=1744 гривны

Таким образом, прожиточный минимум в Украине за последние 10 лет вырос примерно на 148,3%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.