Чи є штраф за їзду на авто без глушника в Україні у 2025 році

Питання заборони їзди на авто без глушника стало особливо актуальним під час війни. Транспортні засоби, особливо мопеди, на значній швидкості видають звуки, які схожі на вибухи, рух ударних дронів Shahed, постріли та навіть прильоти.

У ніч на 4 липня, коли відбулася чергова масована атака Росії на столицю України, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернув увагу на те, місто знову “тероризували” водії на мотоциклах та авто з гучним вихлопом.

Штраф за їзду без глушника – чи передбачено в Україні

Станом на початок липня 2025 року чинне законодавство ще не містить штрафу за їзду на авто без глушника.

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У Верховній Раді майже два роки тому зареєстрували законопроєкт № 9564 від 8 серпня 2023 року, яким пропонувалося запровадити певні санкції за їзду без глушника в Україні:

за перше порушення – штраф 17 тис. грн;

за повторне порушення протягом року – штраф 34 тис. грн і тимчасове позбавлення водійських прав (від трьох до шести місяців).

Проте на практиці досі не затверджено Проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

– До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч. Значить, будемо боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв’язань цієї проблеми на інших рівнях, – анонсував Тимур Ткаченко.

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